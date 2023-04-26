Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...

Отправлено: - 15:03

Лучше ездить в старых немецких автобусах, чем в этих новых. Автобус маленький, проход между креслами узкий, зимой душно. Утром обычно битком невозможно к двери пройти.Пусть в госструктуры заберут. Пригодится им, на себе испытают все прелести этого автотранспорта. Такой транспорт надо вообще подарить автобусникам в нагрузку за победу в конкурсе