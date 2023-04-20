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≡ Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46662
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
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Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4167
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 26.04.23 - 11:03
#45
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Цитата:
Kairat stayer:
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.


Цитата:
Kairat stayer:
Ниже постом процитирую председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий шейх Равилья Гайнутдина, что он говорил ранее, в части касающейся предполагаемого увеличения числа мусульман в перспективе.


Некоторые грамотеи, ранее надо мной подшучивали, да и в настоящее время упоминают в своих постах, про цитирования самого себя. Мол, как будто, я сам с собой разговариваю, нет конечно. При этом, эти грамотеи сами признавались, что не могут вспомнить, что говорили месяц тому назад, не говоря уже о беседах 5-10 летней давности. Просто воспоминания и я также очень простой человек же, как говориться без прошлого - нет будущего. Думаю, что грамотеи вразумили, о чём речь. А то некоторые пишут, прочитал, подумал и ничего не понял, надеюсь понятно всё написал.

Как отметил выше, в этот раз процитирую не самого себя, а председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтия шейха Равилья Гайнутдина: через 15 лет в стране 30% населения будут мусульманами, сейчас около 7%.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4167
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 26.04.23 - 11:10
#46
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Цитата:
saba:
не смотрите такое, когда то КП была адекватной газетой, а теперь это какой бардак. вместе с радио.


Выше отмечал:

Цитата:
Kairat stayer:
Суть в том, что у радио "Комсомольская правда" своя многомиллионная аудитория, можно конечно сказать - это не официальная политика государства, а частное мнение, вместе с тем, народ-же слушает. Среди них есть не особо грамотные люди, Ваньки, Мыркымбаи, Миколы, Джамшуты, которые всему, что говорят верят и.т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1933
Re: Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в...
Отправлено: 26.04.23 - 11:32
#47
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Ну Миколы точно не слушают, обрусевшие украинцы они уже давно Николаи и за Россию матушку топят больше русских. Есть такой эксперт на телевидении по имени Богдан Беспалько, он мечтает, чтобы стреляли не по инфраструктуре , как заявляет официальное руководство России то бишь утопить Украину в огне. А фамилия и имя прямо русское русское
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4167
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 26.04.23 - 11:58
#48
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Цитата:
saba:
Ну Миколы точно не слушают, обрусевшие украинцы...


Могут слушать, аудитория большая, недавно Марику говорил, процитирую, как обычно:

Как, в прошлом году говорил Р.Кадыров, я больше казах, чем казахи. Ты на мой взгляд, больше украинец, чем наши отдельные доморощенные украинцы, не в обиду последним сказано. Они давно забыли свою родную мову (язык), отдельные из них стали имперцами как К.Божко...

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