Отправлено: - 01:39

Гога:

Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как

сайлау курманов:

ывало по разному, могли и обмануть.

Цитата:Тут на форуме два супервайзера, если что не так, они всегда правы и знают, что как есть.А так да, тоже было сигареты перебрасывал, браслет для часов симпатичный обратно получил. Жаль затерялся со всеми переездами. Другу ножик было кнопочный достался, но тот там чего то по более замудрил было.Цитата:Это наверное, если к вертухаям в руки попадало.