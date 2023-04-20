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Kairat stayer:

Также с их слов, якобы в Армении живёт плохой народ, который выбрал президентом Н.Пашиняна. Вот это поворот, разве народ Армении не может выбрать своего президента? Зачем на весь народ вешать ярлыки? Это их внутренние дела! При этом, в открытых источниках отмечено, что русских в Армении около 11,9 тысяч человек или 0,39 % от всего населения республики. В 63 школах Армении ведется углубленное обучение русского языка, в 45 школах есть классы с преподаванием на русском языке.



Если коротко, на счёт северных областей Казахстана, оказывается им нужен русский народ, потому, что в РФ народ вымирает. Также ведущий отмечает, что Беларусь мы финансируем, поэтому она лояльна к нам, а вот Казахстан с Арменией спонсировать не сможем, в том числе в связи с СВО и.т.д.

Цитата:Более 4 лет тому назад, с отдельными грамотеями на форуме обсуждали, что в связи с катастрофической нехваткой людей, великие россияне хотели запустить грандиозный национальный проект "Демография". Основной целью которого отмечалась, что до 2024 года переселить до 10 миллионов людей, соответственно были выделены финансовые средства на реализацию и.т.д. Получается пошли другим путём, главный вопрос хватить ли ресурсов?Ниже постом процитирую председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий шейх Равилья Гайнутдина, что он говорил ранее, в части касающейся предполагаемого увеличения числа мусульман в перспективе. Посмотрим, возможно через определённое время, я процитирую себя самого себя, но уже с результатами. Ну, а пока вспомним дискуссию состоявшуюся в марте 2019 года, пожалуйста:Кайрат стайер: Там отмечается нехватка людей, поэтому и запустили национальный проект «Демография», который продлится до 2024-го и выделять на реализацию комплексных мер 3,5 триллиона рублей.На Украине поэтапно закрывают школы на русском языке обучения, они-же массово не переселяются в РФ, а едут в страны ЕС, так называемые "заробитчане", выше указывал.Действительно широка душа у соседей, как я понимаю в РФ приглашают русскоговорящих, в том числе и соотечественников, это-же нормальные явления. Более двух лет тому назад депутаты К.Затулин и Н.Поклонская внесли законопроект в Госдуму, где предлагалось выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.Да время летит, ровно два года тому назад дискутировали по этому поводу. Тогда один гость задал мне вопрос, типа врядли цель этого закона, привлечение хамовитых и ленивых нахлебников.С учётом обмена мнении в ходе дискуссии я тогда ответил:Ну скажете тоже, не все же хамовитыми и ленивыми нахлебниками будут. Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д. Самые главное и важное, какие цели и задачи поставят перед ними? В любом случае если примут закон почвы, надо повременить с переездом, посмотреть что они там затевают. Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут. Может надо помочь китайцам осваивать Дальний Восток. А может на совместные с японцами предприятия работать на Курилах нужны, под прикрытием оборонки. Может Сирию восстанавливать отправят. Вот вам и вряд ли, не стоит спешить, может указанный закон вообще не примут.Подробнее здесь: