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≡ Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46662
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 25.04.23 - 13:27
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Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время очередной рабочей поездки по городу. Эскиз нового дизайна башни уже утвердили в отделе ЖКХ акимата Костаная.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1666
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 26.04.23 - 09:28
#15
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Последние три комментария удалил из-за отклонения от темы статьи.
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