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Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46661
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 25.04.23 - 13:27
Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время очередной рабочей поездки по городу. Эскиз нового дизайна башни уже утвердили в отделе ЖКХ акимата Костаная.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24995
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 13:27
Тиккурилой надо красить,а не известкой с дешевым колером..
Хотя наверняка известка гашенная выдается за тиккурилу по цене..
Хотя наверняка известка гашенная выдается за тиккурилу по цене..
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:34
В астане на жд вокзала часы заржавели совсем не вооружённым глазом видно и не идут. Позор!
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:34
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:48
Башню надо снести. Как символ комуняк. На его месте надо построить из современных китайских материалов торговый центр с кинотеатрами.
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:51
Цитата:
Правильно
111:
Правильно
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:53
Почему нет памятника коррупционеров. Давно пора
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 25.04.23 - 15:24
Цитата:
Почему нет? Есть...целых 2
Надземные переходы по Гашека и Назарбаева.
Мс18:
Почему нет памятника коррупционеров. Давно пора
Почему нет памятника коррупционеров. Давно пора
Почему нет? Есть...целых 2
Надземные переходы по Гашека и Назарбаева.
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 17:46
Цитата:
---Первоначальный вариант - лучше всех !!!
yudjin:
из своих фоток
из своих фоток
---Первоначальный вариант - лучше всех !!!
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 17:48
****Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов*** ----Новая метла всегда по- новому метет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1930
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 21:23
Опять аким области не в своё дело лезет. Это дело акима города и он должен решать, что, где и как, во вверенном ему городе. Может аким области будет уже исполнять две должности за одну зарплату. Очень не люблю таких вот местных царьков.Что в области все проблемы решены? Зачем акиму области госслужащему корпуса А, заниматься такой мелочью. Я бы выставил акиму области неполное служебное соответствие
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 262
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 21:55
Цитата:
....хочу поддержать и дополнить в торговом центре построить бассейн и казино на месте акимата это здание строили коммуняки к томуже в строительстве участвовал мой покойный отец.чем можно ещё пожертвовать ради светлого будущего.
Vit:
Башню надо снести. Как символ комуняк. На его месте надо построить из современных китайских материалов торговый центр с кинотеатрами.
Башню надо снести. Как символ комуняк. На его месте надо построить из современных китайских материалов торговый центр с кинотеатрами.
....хочу поддержать и дополнить в торговом центре построить бассейн и казино на месте акимата это здание строили коммуняки к томуже в строительстве участвовал мой покойный отец.чем можно ещё пожертвовать ради светлого будущего.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1168
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 26.04.23 - 07:45
В честь солидарности в борьбе с терроризмом для нашего общества является Памятной датой 3 сентября, в этот день особенно важно отдать дань уважения геройски погибшим войнам в победе Украины в войне с Россией, перекрасить в сине-желтый цвет
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 26.04.23 - 09:09
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Не торопи событие а то потом придётся перекрашивать в бело- сине- красный цвет. Ведь очевидно что скоро вашего любимого наркомана грохнут свои же.
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 26.04.23 - 09:10
Цитата:
в чем проблема, хрущевку свою перекрась, на худой конец дверь в подвал, балкон свой. Слабо?
ПолиграфЪ Боярышников:
перекрасить в сине-желтый цвет
перекрасить в сине-желтый цвет
в чем проблема, хрущевку свою перекрась, на худой конец дверь в подвал, балкон свой. Слабо?
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