Отправлено: - 21:55

Vit:

Башню надо снести. Как символ комуняк. На его месте надо построить из современных китайских материалов торговый центр с кинотеатрами.

Цитата:....хочу поддержать и дополнить в торговом центре построить бассейн и казино на месте акимата это здание строили коммуняки к томуже в строительстве участвовал мой покойный отец.чем можно ещё пожертвовать ради светлого будущего.