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40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46661
40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
Отправлено: 25.04.23 - 02:13
С 26 по 28 апреля 2023 года в г. Костанай пройдут учебно-тренировочные сборы «Инженерная часть и программирование роботов для широкого спектра применения в спортивной робототехнике».
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Re: 40 учителей из Костанайской области будут обучаться...
Отправлено: 25.04.23 - 02:13
Ну как так? Интересная тема, а никто даже не отреагировал. Очень хорошая и правильная инициатива. Роботы вкалывают 24/7 на заводах в Германии и Японии, а там знают толк в серьезном производстве. Ещё бы такой курс провести по искусственному интеллекту - и вообще было бы круто. С ним такие горизонты открываются что дух захватывает...
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2
40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
Отправлено: 25.04.23 - 06:57
Цитата:
Из чего следует вполне определенный вывод - вы со свои воодушевлением в отношении серьёзных производств и прочего в этом духе не в ту страну обратились. Рекомендую поискать аудиторию за пределами бывшего советского союза.
maxsaf:
Ну как так? Интересная тема, а никто даже не отреагировал.
Ну как так? Интересная тема, а никто даже не отреагировал.
Из чего следует вполне определенный вывод - вы со свои воодушевлением в отношении серьёзных производств и прочего в этом духе не в ту страну обратились. Рекомендую поискать аудиторию за пределами бывшего советского союза.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1930
Re: 40 учителей из Костанайской области будут обучаться...
Отправлено: 25.04.23 - 11:20
Не совсем так. В области IT мы не на самом последнем месте в мире. Молодёжь у нас хорошая. Да и если почитать статью наверное в робототехнике тоже, там сколько призовых мест. Насчёт производства я бы не обольщался, с развитием робототехники места живому человеку скоро не будет. И это глобальная проблема всего человечества , куда девать лишние человеческие ресурсы. Наверное поэтому и войны такие беспощадные пошли. Скоро это я в масштабе человеческой истории, лет через 100 наверное будут искать применение ненужному Гомо Сапиенсу
Re: 40 учителей из Костанайской области будут обучаться...
Отправлено: 26.04.23 - 00:34
Цитата:
Казахстану пока рано волноваться
saba:
Насчёт производства я бы не обольщался, с развитием робототехники места живому человеку скоро не будет. И это глобальная проблема всего человечества
Насчёт производства я бы не обольщался, с развитием робототехники места живому человеку скоро не будет. И это глобальная проблема всего человечества
Казахстану пока рано волноваться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1807
40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
Отправлено: 26.04.23 - 01:23
Цитата:
Однозначно рано. Не знаю правда или нет, но цитата -
//На одном из заводов Генри Форда бригада работников получала деньги за то, что отдыхала. Это была сервисная бригада, которая отвечала за бесперебойную работу конвейера. Проще говоря — ремонтники. Они получали зарплату, только когда сидели в комнате отдыха. Как только зажигалась красная лампа поломки линии сборки, останавливался счетчик, начислявший им деньги. Во-первых, они всегда оперативно делали ремонт, чтобы быстрее вернуться в комнату отдыха. Во-вторых, они делали ремонт всегда качественно, чтобы им не приходилось покидать комнату в ближайшее время из-за той же неисправности.//
Так что, тут ещё вековое расстояние.
Качественно работать и распил бюджета не одно и тоже оказывается.
maxsaf:
Казахстану пока рано волноваться
Казахстану пока рано волноваться
Однозначно рано. Не знаю правда или нет, но цитата -
//На одном из заводов Генри Форда бригада работников получала деньги за то, что отдыхала. Это была сервисная бригада, которая отвечала за бесперебойную работу конвейера. Проще говоря — ремонтники. Они получали зарплату, только когда сидели в комнате отдыха. Как только зажигалась красная лампа поломки линии сборки, останавливался счетчик, начислявший им деньги. Во-первых, они всегда оперативно делали ремонт, чтобы быстрее вернуться в комнату отдыха. Во-вторых, они делали ремонт всегда качественно, чтобы им не приходилось покидать комнату в ближайшее время из-за той же неисправности.//
Так что, тут ещё вековое расстояние.
Качественно работать и распил бюджета не одно и тоже оказывается.
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2
Re: 40 учителей из Костанайской области будут обучаться...
Отправлено: 26.04.23 - 06:01
Цитата:
По индексу восприятия коррупции, индексу демократии, свободе выражения мнения, качеству дорог и труженников органов гос.управления мы тоже не на последнем месте как и в IT. Давайте по этому поводу возьмемся за руки, споём кумбая и возрадуемся.
Талантливые дети, талантливая и работоспособная молодёжь есть вообще в любой стране. А вот талантливые, работоспособные и самодостаточные взрослые люди, которые как раз способны и затеять серьёзное производство и управлять им, и руководить рационально, есть только там, где на них есть спрос. И это ни разу не казахстан.
saba:
По индексу восприятия коррупции, индексу демократии, свободе выражения мнения, качеству дорог и труженников органов гос.управления мы тоже не на последнем месте как и в IT. Давайте по этому поводу возьмемся за руки, споём кумбая и возрадуемся.
Талантливые дети, талантливая и работоспособная молодёжь есть вообще в любой стране. А вот талантливые, работоспособные и самодостаточные взрослые люди, которые как раз способны и затеять серьёзное производство и управлять им, и руководить рационально, есть только там, где на них есть спрос. И это ни разу не казахстан.
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