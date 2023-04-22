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Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46661
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 22.04.23 - 12:54
19 апреля президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе объединения собственников имущества (ОСИ), подчеркнув, что реформа не доведена до конца и вообще была ошибочной. С какими проблемами столкнулись объединения собственников?
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Re: Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой...
Отправлено: 22.04.23 - 12:54
У нас мы тратим примерно 700 тысяч, получаем 400 с чем то.
Председатель 5 месяцев без зарплаты.
Депутат миллиардер и родичи Святого, все кафешки, судятся с нами.
Не хотят подымать плату за жилье с 25ти и 29ти тенге за квадрат.
Которые с ними заключило продажное ПКСК.
Тогда как люди платят по 50.
Целый подвал весь, каким то преступным образом оказался выкупленным, зайти и обслуживать дом практически не дают.
Скоро третье слушание суда.
Да, Токаев прав, он выбросил жителей решать свои проблемы с миллиардерами чиновниками тем более, один на один.
Председатель 5 месяцев без зарплаты.
Депутат миллиардер и родичи Святого, все кафешки, судятся с нами.
Не хотят подымать плату за жилье с 25ти и 29ти тенге за квадрат.
Которые с ними заключило продажное ПКСК.
Тогда как люди платят по 50.
Целый подвал весь, каким то преступным образом оказался выкупленным, зайти и обслуживать дом практически не дают.
Скоро третье слушание суда.
Да, Токаев прав, он выбросил жителей решать свои проблемы с миллиардерами чиновниками тем более, один на один.
I
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 45
Re: Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой...
Отправлено: 22.04.23 - 14:25
Реформу ОСИ начали, не учитывая пожелание народа, а он не готов к такой самостоятельности. Ему как прежде лучше, спокойнее. Мы тоже организовали ОСИ, но на счету гроши, народ не торопится платит квартплату. Не представляю, как будем платить сервисной компаний. Я как председатель работаю, можно сказать, на общественных началах, потому что пенсионер. А из чего платить? На днях читал,воют за кресло председателя, - удивился, я бы с радостью уступил место более молодому, но никто не хочет. Магазины, подвальное помещение - это отдельная тема.Еще не раз похоже будет судебное заседание.
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 22.04.23 - 14:41
Цитата:
У нас председатель, не собственник, родители его.
На нас предприниматели подали в суд еще и на это, они через ментов оборотней все вычислили, не, народу просто больше некого поставить, никто не хочет проблем.
Хотя с 16го мая и не собственникам, но проживпющим, можно будет становиться председателями.
Государство тормознутое и с этим запоздало.
А вот у нас кто должен был в ПКСК, должники, выплатили долги в ОСИ, но должников мало, там от силы квартир 5-6, кто должен более 15ти тысяч.
Из двухсот квартир или чуть более.
Imago:
народ не торопится платит квартплату. Не представляю, как будем платить сервисной компаний. Я как председатель работаю, можно сказать, на общественных началах, потому что пенсионер. А из чего платить? На днях читал,воют за кресло председателя, - удивил
народ не торопится платит квартплату. Не представляю, как будем платить сервисной компаний. Я как председатель работаю, можно сказать, на общественных началах, потому что пенсионер. А из чего платить? На днях читал,воют за кресло председателя, - удивил
У нас председатель, не собственник, родители его.
На нас предприниматели подали в суд еще и на это, они через ментов оборотней все вычислили, не, народу просто больше некого поставить, никто не хочет проблем.
Хотя с 16го мая и не собственникам, но проживпющим, можно будет становиться председателями.
Государство тормознутое и с этим запоздало.
А вот у нас кто должен был в ПКСК, должники, выплатили долги в ОСИ, но должников мало, там от силы квартир 5-6, кто должен более 15ти тысяч.
Из двухсот квартир или чуть более.
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 23.04.23 - 10:54
Цитата:
Счастливчики.Я как ранее указывал(Кайрат Стайер ), у нас всего 24 квартиры и они небольшие по квадратуре, сколько мы должны платить за кв.метр? А дом нужно содержать
[Исправлено: saba, 25.04.2023 - 21:54]
111:
Из двухсот квартир или чуть более.
Из двухсот квартир или чуть более.
Счастливчики.Я как ранее указывал(Кайрат Стайер ), у нас всего 24 квартиры и они небольшие по квадратуре, сколько мы должны платить за кв.метр? А дом нужно содержать
[Исправлено: saba, 25.04.2023 - 21:54]
Re: Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой...
Отправлено: 25.04.23 - 21:46
Хотелось бы услышать мнение форумчан по следующему вопросу. По действующему закону, доля оплаты по целевым взносам на общедомовые нужды пропорциональна доле собственника в этой собственности, то есть квадратным метрам.Однокомнатная, грубо говоря, платит тысячу, трехкомнатная - три.Почему же при голосовании, решающем за что и сколько платить, голоса владельца однокомнатной и трехкомнатной равнозначны? Раз доля и взносы в три раза больше, значит и голос должен идти за три.По-моему, так вполне справедливо.
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 25.04.23 - 21:56
Цитата:
Сложный вопрос, у нас просто тяжело собрать людей на общедомовое собрание и никогда не бывает кворума, поэтому такой проблемы у нас нет
КГСПС:
голоса владельца однокомнатной и трехкомнатной равнозначны
голоса владельца однокомнатной и трехкомнатной равнозначны
Сложный вопрос, у нас просто тяжело собрать людей на общедомовое собрание и никогда не бывает кворума, поэтому такой проблемы у нас нет
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 25.04.23 - 21:59
Просто владельцы квартир в разных городах, кто в Екатеринбурге. кто в Экибастузе, много квартир сдаётся, мы же напротив университета находимся.
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 25.04.23 - 22:06
Цитата:
Но по сути, так ведь справедливо было бы?
saba:
Но по сути, так ведь справедливо было бы?
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 25.04.23 - 22:31
Цитата:
Да ну.
У кого трешки, они ведь больше платят и больше содержат дом, крышу там, подвал, платя больше.
Да и по площади у нас трешка примерно 65 квадратов, однушка что то 35-37.
КГСПС:
Раз доля и взносы в три раза больше, значит и голос должен идти за три.По-
Раз доля и взносы в три раза больше, значит и голос должен идти за три.По-
Да ну.
У кого трешки, они ведь больше платят и больше содержат дом, крышу там, подвал, платя больше.
Да и по площади у нас трешка примерно 65 квадратов, однушка что то 35-37.
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 25.04.23 - 22:33
Цитата:
Но ведь и дом маленький.
saba:
всего 24 квартиры и они небольшие по
всего 24 квартиры и они небольшие по
Но ведь и дом маленький.
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