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≡ "Взорвались три баллона" - Несколько частных домов горят в Заречном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46661
"Взорвались три баллона" - Несколько частных домов горят в Заречном
Отправлено: 25.04.23 - 17:34
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Сообщение о том, что на ул. Ипподромной горят два одноэтажных здания, поступило на пульт "101" 25 апреля в 13:08. Один из домов нежилой, находился еще на стадии строительства. Следом загорелся легковой автомобиль марки «Мерседес» и хозяйственные постройки.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7540
Re: "Взорвались три баллона" - Несколько частных домов...
Отправлено: 25.04.23 - 17:34
#1
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в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.---Что - то не заметно , если только зевак посчитали и легковые авто ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1930
Re: "Взорвались три баллона" - Несколько частных домов...
Отправлено: 25.04.23 - 21:51
#2
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Высоко сижу, далеко гляжу? Там видно три пожарных машины, обязательно должна быть командная машина, ещё скорее всего какой нибудь чин из ДЧС приехал, ну можно насчитать 11 машин, если скорую посчитать ещё какие нибудь вспомогательные службы. а что за интерес такой к цифрам? Важен результат, огонь ликвидировали, жертв нет, честь и хвала пожарным. Не самая легкая служба. А вот так сидеть на диване и считать несоответствие заявленных единиц техники тому . что видно на экране, как то не комильфо? или вы считаете по другому?
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