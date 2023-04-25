Re: "Взорвались три баллона" - Несколько частных домов...

Отправлено: - 21:51

Высоко сижу, далеко гляжу? Там видно три пожарных машины, обязательно должна быть командная машина, ещё скорее всего какой нибудь чин из ДЧС приехал, ну можно насчитать 11 машин, если скорую посчитать ещё какие нибудь вспомогательные службы. а что за интерес такой к цифрам? Важен результат, огонь ликвидировали, жертв нет, честь и хвала пожарным. Не самая легкая служба. А вот так сидеть на диване и считать несоответствие заявленных единиц техники тому . что видно на экране, как то не комильфо? или вы считаете по другому?