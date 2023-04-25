Re: «Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности»...

Отправлено: - 18:42

У человека четыре класса образования,ему надо баранов пасти в ауле, вместо этого он покупает фирму со строительной лицензией, участвует в тендере, выигрывает и получает бюджетные деньги на строительство плотины. Тут без кукловода не обойтись, его целью было найти козлов и сделать их виноватыми. Тут всё очевидно.