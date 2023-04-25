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«Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности» - Подсудимые по делу о хищениях при ремонте плотины в с. Шили дали показания в суде
«Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности» - Подсудимые по делу о хищениях при ремонте плотины в с. Шили дали показания в суде
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