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≡ «Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности» - Подсудимые по делу о хищениях при ремонте плотины в с. Шили дали показания в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46661
«Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности» - Подсудимые по делу о хищениях при ремонте плотины в с. Шили дали показания в суде
Отправлено: 25.04.23 - 18:42
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Подсудимый Дюсембаев ранее заявил, что к госзакупке по реконструкции плотины его привлек Габит Алин. Он же предложил купить для этого фирму на сайте объявлений OlX. Габит Алин, давший показания 24 апреля, винил во всем Дюсембаева.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6047
Re: «Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности»...
Отправлено: 25.04.23 - 18:42
#1
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У человека четыре класса образования,ему надо баранов пасти в ауле, вместо этого он покупает фирму со строительной лицензией, участвует в тендере, выигрывает и получает бюджетные деньги на строительство плотины. Тут без кукловода не обойтись, его целью было найти козлов и сделать их виноватыми. Тут всё очевидно.
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