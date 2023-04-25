Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...

Отправлено: - 18:28

Будучи подростками, я с друзьями ходил за город, там в то время были много огороженных колючей проволокой зоны с заключёнными, среди них были настоящие мастера ювелирных украшений. За пачку чая можно было заполучить браслет на часы, перстни, цепочки и другое, методом перекидывания посылки через забор с колючей проволокой. Бывало по разному, могли и обмануть.