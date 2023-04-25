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≡ Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46661
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
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Момент переброса телефонов в колонию попал на видео. На кадрах видно, как машина подъехала к учреждению и человек перебросил некий предмет на территорию колонии. В обмотанном скотчем черном свертке находились два мобильных телефона
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7540
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
#1
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---Раньше чай бросали плиточный .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6047
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 18:28
#2
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Будучи подростками, я с друзьями ходил за город, там в то время были много огороженных колючей проволокой зоны с заключёнными, среди них были настоящие мастера ювелирных украшений. За пачку чая можно было заполучить браслет на часы, перстни, цепочки и другое, методом перекидывания посылки через забор с колючей проволокой. Бывало по разному, могли и обмануть.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
259
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 21:29
#3
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