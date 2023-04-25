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≡ Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о семейно-бытовом насилии прокомментировали в полиции Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46661
Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о семейно-бытовом насилии прокомментировали в полиции Костаная
Отправлено: 25.04.23 - 17:28
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Ужесточаются требования к примирению сторон. Часто, даже если жертвы обращаются в полицию, потом под давлением родственников отказываются от дальнейшего рассмотрения дела. Теперь примириться можно будет только один раз.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7540
Re: Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о...
Отправлено: 25.04.23 - 17:28
#1
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--На зоне таких бакланами называли . И сколько было случаев , что жена напишет заявление , мужа посадят - обычно 3 года - а потом плачется - отпустите , жить не на что .
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6047
Re: Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о...
Отправлено: 25.04.23 - 18:13
#2
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Очень давно мы с братом ездили родителей поминать в родную деревню, зашли к его однокласснику, у того была днюха, он катал тесто, бешбармак варился,печку топил, при этом жена его смотрела телевизор и даже покрикивала на мужа. Для нас был случай дичайший, а пришедшие гости принимали как в порядке вещей. Когда накрыли стол и началась трапеза, жена строго следила чтобы мужу не наливали. Оказывается, стоит ему выпить, в нем просыпается мужик и жена убегает из дома ночевать к соседям
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