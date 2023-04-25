Re: Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о...

Отправлено: - 18:13

Очень давно мы с братом ездили родителей поминать в родную деревню, зашли к его однокласснику, у того была днюха, он катал тесто, бешбармак варился,печку топил, при этом жена его смотрела телевизор и даже покрикивала на мужа. Для нас был случай дичайший, а пришедшие гости принимали как в порядке вещей. Когда накрыли стол и началась трапеза, жена строго следила чтобы мужу не наливали. Оказывается, стоит ему выпить, в нем просыпается мужик и жена убегает из дома ночевать к соседям