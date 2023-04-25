Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о семейно-бытовом насилии прокомментировали в полиции Костаная
Заведут дело и без заявления жертвы - Поправки в закон о семейно-бытовом насилии прокомментировали в полиции Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать