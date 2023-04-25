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≡ У 3,7 млн мобильных устройств – дублирующие IMEI-коды. Это усложняет поиск краденых телефонов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46661
У 3,7 млн мобильных устройств – дублирующие IMEI-коды. Это усложняет поиск краденых телефонов
Отправлено: 25.04.23 - 17:53
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В Казахстане 3,7 млн абонентских устройств имеют дублирующие IMEI-коды, что усложняет поиск краденых мобильных телефонов, сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин. Такие сотовые телефоны ввозят в страну по серым схемам, отметил министр.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7540
Re: У 3,7 млн мобильных устройств – дублирующие IMEI-коды. Это...
Отправлено: 25.04.23 - 17:53
#1
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----Неужели ещё крадут ??
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