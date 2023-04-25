Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...

Отправлено: - 21:23

Опять аким области не в своё дело лезет. Это дело акима города и он должен решать, что, где и как, во вверенном ему городе. Может аким области будет уже исполнять две должности за одну зарплату. Очень не люблю таких вот местных царьков.Что в области все проблемы решены? Зачем акиму области госслужащему корпуса А, заниматься такой мелочью. Я бы выставил акиму области неполное служебное соответствие