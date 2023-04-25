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≡ Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46660
Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 16:59
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Первым делом в весенние дни проходят субботники,уборка территории от мусора,травы,веток. Понятное дело, когда вывозят стекло, пластик, строительный мусор, металл на места утилизации. Но когда оголяют почву в садах, парках, аллеях, это папахивает неразумным поведением.
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
14
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 16:59
#1
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А мы так делали, когда было лень таскать и грузить листья.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9118
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 17:23
#2
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Цитата:
Но когда оголяют почву в садах, парках, аллеях, это папахивает неразумным поведением. Можно же выкопать траншею и закопать туда весь этот органический мусор и на этом месте высадить цветник...

Нет, вы уж определитесь. Вас что не устраивает? То, что землю оголяют от растительных прошлогодних остатков, либо то, что не закапывают листву?
Если не будут оголять, то и закапывать нечего...логично?
А во-вторых, наряду с листвой в этой органике оказываются другой мусор... от бычков, упаковки от чипсов до полторашек и презервативов. Цветам это на пользу точно не пойдет.
К тому же компост лучше делать где-то отдельно, а потом уже перепревшим вносить на клумбы.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6044
Re: Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
Отправлено: 25.04.23 - 17:56
#3
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во-вторых, наряду с листвой в этой органике оказываются другой мусор... от бычков,
У меня за забором есть яма куда я собираю ботву, листья и ветки, в этом году побоялся сжигать, потому что в прошлом году соседи подожгли и загорелся овраг, приехала подарка, полиция. Виновные на долго спрятались.
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