НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46660
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 25.04.23 - 13:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время очередной рабочей поездки по городу. Эскиз нового дизайна башни уже утвердили в отделе ЖКХ акимата Костаная.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24991
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 13:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тиккурилой надо красить,а не известкой с дешевым колером..
Хотя наверняка известка гашенная выдается за тиккурилу по цене..
Профайл
Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
105
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В астане на жд вокзала часы заржавели совсем не вооружённым глазом видно и не идут. Позор!
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9118
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делал тоже подборку из своих фоток с 2008 года
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12227
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Башню надо снести. Как символ комуняк. На его месте надо построить из современных китайских материалов торговый центр с кинотеатрами.
Профайл
Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
105
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Правильно
Профайл
Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
105
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 14:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нет памятника коррупционеров. Давно пора
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9118
Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Отправлено: 25.04.23 - 15:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мс18:
Почему нет памятника коррупционеров. Давно пора

Почему нет? Есть...целых 2
Надземные переходы по Гашека и Назарбаева.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7540
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 17:46
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
из своих фоток

---Первоначальный вариант - лучше всех !!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7540
Re: Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь...
Отправлено: 25.04.23 - 17:48
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
****Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов*** ----Новая метла всегда по- новому метет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS