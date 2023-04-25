Re: Центральный матч очередного тура чемпионата Казахстана по...

Отправлено: - 11:40

Раньше я болел за Тобол, когда были понятные люди, Жумаскалиев, Бадло,Муканов и т.д. Сейчас даже желания нет на стадион сходить, то грузины. то югославы, ничего против их национальностей не имею, но украинец Бадло играл за Костанай всей душой, как и болгарин Димитров. Короче не нравится мне всё это, кстати для оппонентов если в теннисе российские теннисисты уже сроднились с Казахстаном и на их примере наши доморощенные уже выступают неплохо, то в футболе увы. Ещё один пример грамотного построения развития наш футзал, да за сборную выступают натурализированные бразильцы, но на последних 2 чемпионатах Европы лучшими бомбардирами становились казахи. Подросли на хороших примерах