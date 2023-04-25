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≡ Центральный матч очередного тура чемпионата Казахстана по футболу прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46655
Центральный матч очередного тура чемпионата Казахстана по футболу прошел в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 11:40
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Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ поблагодарил за игру соперников и своих футболистов, отдавших все свои силы на поле: "Все, над чем мы работали всю неделю, стало видно только в последние 30 минут встречи".
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1924
Re: Центральный матч очередного тура чемпионата Казахстана по...
Отправлено: 25.04.23 - 11:40
#1
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Раньше я болел за Тобол, когда были понятные люди, Жумаскалиев, Бадло,Муканов и т.д. Сейчас даже желания нет на стадион сходить, то грузины. то югославы, ничего против их национальностей не имею, но украинец Бадло играл за Костанай всей душой, как и болгарин Димитров. Короче не нравится мне всё это, кстати для оппонентов если в теннисе российские теннисисты уже сроднились с Казахстаном и на их примере наши доморощенные уже выступают неплохо, то в футболе увы. Ещё один пример грамотного построения развития наш футзал, да за сборную выступают натурализированные бразильцы, но на последних 2 чемпионатах Европы лучшими бомбардирами становились казахи. Подросли на хороших примерах
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1924
Re: Центральный матч очередного тура чемпионата Казахстана по...
Отправлено: 25.04.23 - 11:42
#2
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Наверное всё таки по правилам русского языка писать натурализованные, простите.
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