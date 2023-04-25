Отправлено: - 06:57

maxsaf:

Ну как так? Интересная тема, а никто даже не отреагировал.

Цитата:Из чего следует вполне определенный вывод - вы со свои воодушевлением в отношении серьёзных производств и прочего в этом духе не в ту страну обратились. Рекомендую поискать аудиторию за пределами бывшего советского союза.