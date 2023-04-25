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≡ 40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46652
40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
Отправлено: 25.04.23 - 02:13
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С 26 по 28 апреля 2023 года в г. Костанай пройдут учебно-тренировочные сборы «Инженерная часть и программирование роботов для широкого спектра применения в спортивной робототехнике».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17597
Re: 40 учителей из Костанайской области будут обучаться...
Отправлено: 25.04.23 - 02:13
#1
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Ну как так? Интересная тема, а никто даже не отреагировал. Очень хорошая и правильная инициатива. Роботы вкалывают 24/7 на заводах в Германии и Японии, а там знают толк в серьезном производстве. Ещё бы такой курс провести по искусственному интеллекту - и вообще было бы круто. С ним такие горизонты открываются что дух захватывает...
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1
40 учителей из Костанайской области будут обучаться робототехнике бесплатно
Отправлено: 25.04.23 - 06:57
#2
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Цитата:
maxsaf:
Ну как так? Интересная тема, а никто даже не отреагировал.

Из чего следует вполне определенный вывод - вы со свои воодушевлением в отношении серьёзных производств и прочего в этом духе не в ту страну обратились. Рекомендую поискать аудиторию за пределами бывшего советского союза.
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