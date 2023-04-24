Отправлено: - 22:48

Victor Yang:

пыль и песок забивались куда только можно, а быстро приживаемые тополя избавили от этой проблемы.

ПолиграфЪ Боярышников:

Депутаты себя рекламировали по всем углам расклеивали своё фото.Кто нибудь из них убрал за собой свою грязь?

Цитата:Ну дык, советские люди и ботаники в частности не дураки были. Они знали какое дерево неприхотливое, быстрорастущее, переносит и морозы -30 и жару +30, поглощает огромное количество пыли и газов, что ни одна ёлка рядом не стояла. Поэтому и засадили степной Кустанай тополями, в котором по улицам песчаные барханы лежали до 50-х годов. А щас же все шибко "умные" порубили всё и хотят чистые улицы... тут как в том анекдоте... либо крестик снимите, либо трусы наденьте.Цитата:Ну так ты позвони, спроси. Ты же в первых рядах бежала голосовать.