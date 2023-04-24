«Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
Отправлено: 24.04.23 - 18:05
Одну из мер борьбы с загрязнением уже ввели - после предупреждения акима на 38-ми стройплощадках установили оборудование для мытья спецтехники. Еще 5 объектов оборудуют до конца этой недели. Читать новость
Как-то давно на этом форуме (вероятно, очередным июнем с тополиным пухом) было нытье по поводу количества тополей в городе. зачем-де сажали и прочее, и прочее. И тогда Ольга Колоколова (земля ей пухом) написала каково было вообще без деревьев - пыль и песок забивались куда только можно, а быстро приживаемые тополя избавили от этой проблемы. Похоже, эта проблема возвращается вновь, так может и решение подобное поможет?
Да с половины дорог покрытие слезло. Алтынсарина , Лермонтова и многие другие, потому что плохо сделали. С брусчаточных тротуараов тоже весь песок вылетает. А ещё бетономешалки частенько просыпают бетон на дороги. Потом остаются и щебёнка и песок и цемент. Хоть одну оштрафовали?
Хотели бы обратить внимание, что стеклянные остановки незаконно заклеивают объявлениями, - добавили работницы. - Мы их потом неделями вымываем от клея, скотча. Люди жалуются, что остановки грязные, но клеим же не мы!
Вот за это надо реально наказывать! Прямо бить батогами! Другого варианта наш народ не поймёт! Депутаты себя рекламировали по всем углам расклеивали своё фото.Кто нибудь из них убрал за собой свою грязь?
Странный вопрос . Живем так, к чему нас привели сами акимы, своими стройками, своим нежеланием хоть что то делать, своими амбициями маленьких корольков.. Ну смешно же, ты сам лично разрешил своим решением нагадить, ну проехала машина по этому делу, виноват тот кто нагадил, машина или тот, кто разрешил изначально?
Victor Yang: пыль и песок забивались куда только можно, а быстро приживаемые тополя избавили от этой проблемы.
Ну дык, советские люди и ботаники в частности не дураки были. Они знали какое дерево неприхотливое, быстрорастущее, переносит и морозы -30 и жару +30, поглощает огромное количество пыли и газов, что ни одна ёлка рядом не стояла. Поэтому и засадили степной Кустанай тополями, в котором по улицам песчаные барханы лежали до 50-х годов. А щас же все шибко "умные" порубили всё и хотят чистые улицы... тут как в том анекдоте... либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Депутаты себя рекламировали по всем углам расклеивали своё фото.Кто нибудь из них убрал за собой свою грязь?
Ну так ты позвони, спроси. Ты же в первых рядах бежала голосовать.
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