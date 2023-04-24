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≡ По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46651
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 13:36
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В областном центре проживают 13 ветеранов, самому младшему - 97 лет. На совещании в горакимате заверили, что единовременная помощь поступит на их счета до 7 мая.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13686
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 13:36
#1
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давайте будем откровенны
государство год за годом спонсирует квартирами и миллионами не ветеранов а их все возможных родственников живущих не редко даже не в стране
на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам
а так это выстрел в пустоту
всевозможные внуки и правнуки растащат эти миллионы а старики как жили в старых домах так и живут
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
102
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 15:48
#2
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Цитата:
на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам Источник:
Кто же с ветеранами которым от и более 97 лет будет возиться в санатории, проще деньги отдать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12226
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 17:54
#3
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Цитата:
По 100 000 тенге к Дню Победы получат 12 узников концлагерей, которые в годы войны не достигли совершеннолетия,

Мне думается вот эта категория людей самая трагичная. Скорей всего сиротами остались после войны, родители погибли за счастье своих детей. Сначала концлагеря потом детдома.А ветеранам уже можно сбится со счета сколько квартир надарили и денег.

[Исправлено: Vit, 24.04.2023 - 16:56]
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
401
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 19:25
#4
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Денежную помощь также окажут труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов войны, а также лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной
--------------------------------

Моя бабушка еще жива и проходит по этим условиям. Живет в Кустанае
Специально узнаю, что ей заплатят
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6042
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 19:45
#5
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Жив был бы мой отец, мы тоже получили бы полтора ляма. Однако получить столько денег я бы постеснялся и раздал бы на благотворительность
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24988
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 20:16
#6
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Три тысячи баксов за Победу..
Много это или мало?
По сравнению с той страной, которую победили, это просто позорно..
Там мусорщик в месяц получает куда больше..
В итоге в общем, СССР с позором проиграл войну..
Кстати сколько ветеранов СС живы в таком же городке типа Костаная в Германии?
Ну наверно значительно больше чем 13..
Страна, которая относится к своим победителям хуже, чем страна побежденных к своим мусорщикам, ну это совсем то уж..
Пора отказываться и от парадов Победы в таком случае..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24988
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 20:40
#7
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Кстати вот и подтверждение моих слов

В Казахстане не будет парада в честь Дня Победы в текущем году. Причину такого решения объяснили в министерстве обороны республики.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», – сообщила пресс-служба Минобороны РК.



Если это правда, то молодцы, позорится не стали..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1064
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 20:47
#8
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Цитата:
111:
По сравнению с той страной, которую победили, это просто позорно.

Ну и что ты ЗДЕСЬ делаешь? Называешь себя позорником?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24988
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 20:57
#9
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Цитата:
electro:
Ну и что ты ЗДЕСЬ делаешь? Называешь себя

Я это твое Государство?
И да, ты мне говорил, что за брудершафт не пили по моему..
Тыкать то не надо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24988
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 20:59
#10
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Где то была выкладка, сколько за час получают наши правители..
Миллион долларов в среднем..
Это за час.
Ветерану за 5 или 4 года войны дали позорные 3000 долларов..
Меньше чем мусорщик в Германии получает за месяц..

[Исправлено: 111, 24.04.2023 - 21:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24988
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 21:04
#11
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Даже в России, тот кто воюет, получает на наши деньги более миллиона, ежемесячно.
Плюс премиальные, сколько убьешь, сколько проживешь.
И за смерть на наши дают по нашим меркам 50! миллионов тенге!
Какая жена не захочет отправить своего супруга на войну?
А тут..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1919
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 21:31
#12
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Цитата:
111:
И за смерть на наши дают по нашим меркам 50! миллионов тенге!

Я бы сказал , что это не взаимосвязанные вещи, что касается выплат ветеранам,сколько им бы не давали всё равно будет мало за их подвиг. Это моё мнение, если пользуются их родственники, потомки пусть так и будет, в конце концов мы проживаем свою жизнь, чтобы дать потомкам достойное будущее. А вообще я бы всем тем кто родился раньше 1941 года давал бы достойную цену за их самопожертвование. Моя мать была награждена медалью" за доблестный труд в годы ВОВ ". Ветеранам давали по 300000 тенге, а матери 25000, хотя фронт без тыла не может существовать. А матери в год начала войны было всего 11 лет

[Исправлено: saba, 24.04.2023 - 21:32]
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