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≡ «Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46651
«Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
Отправлено: 24.04.23 - 18:05
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Одну из мер борьбы с загрязнением уже ввели - после предупреждения акима на 38-ми стройплощадках установили оборудование для мытья спецтехники. Еще 5 объектов оборудуют до конца этой недели.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15680
Re: «Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил...
Отправлено: 24.04.23 - 18:05
#1
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Цитата:
Одной из причин пыльных дорог он назвал грязь, которую несет из строительных площадок технологический транспорт.

Источник:

Как-то давно на этом форуме (вероятно, очередным июнем с тополиным пухом) было нытье по поводу количества тополей в городе. зачем-де сажали и прочее, и прочее. И тогда Ольга Колоколова (земля ей пухом) написала каково было вообще без деревьев - пыль и песок забивались куда только можно, а быстро приживаемые тополя избавили от этой проблемы. Похоже, эта проблема возвращается вновь, так может и решение подобное поможет?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1330
Re: «Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил...
Отправлено: 24.04.23 - 18:23
#2
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Да с половины дорог покрытие слезло. Алтынсарина , Лермонтова и многие другие, потому что плохо сделали. С брусчаточных тротуараов тоже
весь песок вылетает. А ещё бетономешалки частенько просыпают бетон на дороги. Потом остаются и щебёнка и песок и цемент. Хоть одну оштрафовали?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1167
Re: «Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил...
Отправлено: 24.04.23 - 18:41
#3
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Цитата:
Хотели бы обратить внимание, что стеклянные остановки незаконно заклеивают объявлениями, - добавили работницы. - Мы их потом неделями вымываем от клея, скотча. Люди жалуются, что остановки грязные, но клеим же не мы!

Источник:

Вот за это надо реально наказывать! Прямо бить батогами! Другого варианта наш народ не поймёт! Депутаты себя рекламировали по всем углам расклеивали своё фото.Кто нибудь из них убрал за собой свою грязь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24988
Re: «Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил...
Отправлено: 24.04.23 - 20:54
#4
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Странный вопрос .
Живем так, к чему нас привели сами акимы, своими стройками, своим нежеланием хоть что то делать, своими амбициями маленьких корольков..
Ну смешно же, ты сам лично разрешил своим решением нагадить, ну проехала машина по этому делу, виноват тот кто нагадил, машина или тот, кто разрешил изначально?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
258
«Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
Отправлено: 24.04.23 - 22:42
#5
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9115
Re: «Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил...
Отправлено: 24.04.23 - 22:48
#6
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Цитата:
Victor Yang:
пыль и песок забивались куда только можно, а быстро приживаемые тополя избавили от этой проблемы.

Ну дык, советские люди и ботаники в частности не дураки были. Они знали какое дерево неприхотливое, быстрорастущее, переносит и морозы -30 и жару +30, поглощает огромное количество пыли и газов, что ни одна ёлка рядом не стояла. Поэтому и засадили степной Кустанай тополями, в котором по улицам песчаные барханы лежали до 50-х годов. А щас же все шибко "умные" порубили всё и хотят чистые улицы... тут как в том анекдоте... либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Депутаты себя рекламировали по всем углам расклеивали своё фото.Кто нибудь из них убрал за собой свою грязь?

Ну так ты позвони, спроси. Ты же в первых рядах бежала голосовать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
258
«Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
Отправлено: 24.04.23 - 22:57
#7
Комментарий проходит проверку.
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