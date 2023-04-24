давайте будем откровенны государство год за годом спонсирует квартирами и миллионами не ветеранов а их все возможных родственников живущих не редко даже не в стране на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам а так это выстрел в пустоту всевозможные внуки и правнуки растащат эти миллионы а старики как жили в старых домах так и живут
По 100 000 тенге к Дню Победы получат 12 узников концлагерей, которые в годы войны не достигли совершеннолетия,
Мне думается вот эта категория людей самая трагичная. Скорей всего сиротами остались после войны, родители погибли за счастье своих детей. Сначала концлагеря потом детдома.А ветеранам уже можно сбится со счета сколько квартир надарили и денег.
Три тысячи баксов за Победу.. Много это или мало? По сравнению с той страной, которую победили, это просто позорно.. Там мусорщик в месяц получает куда больше.. В итоге в общем, СССР с позором проиграл войну.. Кстати сколько ветеранов СС живы в таком же городке типа Костаная в Германии? Ну наверно значительно больше чем 13.. Страна, которая относится к своим победителям хуже, чем страна побежденных к своим мусорщикам, ну это совсем то уж.. Пора отказываться и от парадов Победы в таком случае..
В Казахстане не будет парада в честь Дня Победы в текущем году. Причину такого решения объяснили в министерстве обороны республики.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», – сообщила пресс-служба Минобороны РК.
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