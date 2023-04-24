По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае

Отправлено: - 20:16

Три тысячи баксов за Победу..

Много это или мало?

По сравнению с той страной, которую победили, это просто позорно..

Там мусорщик в месяц получает куда больше..

В итоге в общем, СССР с позором проиграл войну..

Кстати сколько ветеранов СС живы в таком же городке типа Костаная в Германии?

Ну наверно значительно больше чем 13..

Страна, которая относится к своим победителям хуже, чем страна побежденных к своим мусорщикам, ну это совсем то уж..

Пора отказываться и от парадов Победы в таком случае..