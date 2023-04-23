Отправлено: - 19:24

Тимур Гафуров:

Раньше, когда в опросах могли принимать участие только зарегистрированные пользователи, редакция неоднократно замечала попытки повлиять на результат при помощи массовой одномоментной регистрации. Так что можно сделать вывод - на опросы, как минимум, смотрят.

Цитата:делаем выводыкогда опрос зависел от мнения зареганых пользователей сайта то кое кому была необходимость переводить результат в свою пользу путем одномоментной регистрациии как голосовать смог любой то и необходимость в подтасовке ведь никуда не пропала? но как видим результаты всегда в пользу критики власти и государстватоесть у кого-то есть мотив,время а главное ресурс голосовать всегда против?))подозрительно