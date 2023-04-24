Отправлено: - 18:05





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48714 Одной из причин пыльных дорог он назвал грязь, которую несет из строительных площадок технологический транспорт.Источник:

Цитата:Как-то давно на этом форуме (вероятно, очередным июнем с тополиным пухом) было нытье по поводу количества тополей в городе. зачем-де сажали и прочее, и прочее. И тогда Ольга Колоколова (земля ей пухом) написала каково было вообще без деревьев - пыль и песок забивались куда только можно, а быстро приживаемые тополя избавили от этой проблемы. Похоже, эта проблема возвращается вновь, так может и решение подобное поможет?