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«Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
«Живем, как в пустыне Сахара» - Аким Костаная объяснил причины пыли на автодорогах областного центра
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