Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...

Отправлено: - 13:36

давайте будем откровенны

государство год за годом спонсирует квартирами и миллионами не ветеранов а их все возможных родственников живущих не редко даже не в стране

на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам

а так это выстрел в пустоту

всевозможные внуки и правнуки растащат эти миллионы а старики как жили в старых домах так и живут