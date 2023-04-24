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≡ По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46650
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 13:36
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В областном центре проживают 13 ветеранов, самому младшему - 97 лет. На совещании в горакимате заверили, что единовременная помощь поступит на их счета до 7 мая.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13685
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 13:36
#1
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давайте будем откровенны
государство год за годом спонсирует квартирами и миллионами не ветеранов а их все возможных родственников живущих не редко даже не в стране
на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам
а так это выстрел в пустоту
всевозможные внуки и правнуки растащат эти миллионы а старики как жили в старых домах так и живут
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
102
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 15:48
#2
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Цитата:
на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам Источник:
Кто же с ветеранами которым от и более 97 лет будет возиться в санатории, проще деньги отдать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12226
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 17:54
#3
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Цитата:
По 100 000 тенге к Дню Победы получат 12 узников концлагерей, которые в годы войны не достигли совершеннолетия,

Мне думается вот эта категория людей самая трагичная. Скорей всего сиротами остались после войны, родители погибли за счастье своих детей. Сначала концлагеря потом детдома.А ветеранам уже можно сбится со счета сколько квартир надарили и денег.

[Исправлено: Vit, 24.04.2023 - 16:56]
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