Re: В Костанае вырубили лиственные породы деревьев вдоль одной...

Отправлено: - 17:36

Опросы делаем, чтобы изучить, насколько популярно среди читателей то или иное мнение по актуальной проблеме. Нет задачи изменить что-либо.

Раньше, когда в опросах могли принимать участие только зарегистрированные пользователи, редакция неоднократно замечала попытки повлиять на результат при помощи массовой одномоментной регистрации. Так что можно сделать вывод - на опросы, как минимум, смотрят.