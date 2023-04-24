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≡ Обращение к акиму области из-за свалки записал житель Новонежинки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46650
Обращение к акиму области из-за свалки записал житель Новонежинки
Отправлено: 24.04.23 - 17:16
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По словам жителя поселка Новонежинка Аулиекольского района Василия Жукова, свалка вышла за пределы мусорного полигона. Мужчина съездил на место, снял видео и записал обращение к акиму Костанайской области кумару Аксакалову.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1665
Re: Обращение к акиму области из-за свалки записал житель...
Отправлено: 24.04.23 - 17:16
#1
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Сегодня ситуацию прокомментировал аким сельского округа на странице novonezhin_akimdigi в Инстаграм:
- Полигон ТБО, находящийся в селе Новонежинка, обслуживает ТОО "Аулиеколь-Сервис". Ежегодно с привлечением технических средств ТОО и крестьянских хозяйств сельского округа проводим благоустройство полигона. В этом году также начали субботники по санитарной очистке и приведению в надлежащий вид, проводятся работы по рекультивации и обваловке полигона. ТОО "Аулиеколь-Сервис" выделил трактор погрузчик, также предоставили технику: ТОО "Кайсар-Агро", "Агроком-Лэнд", к/х "Чурсинов В.В." ,"Аман".
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