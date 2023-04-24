Re: Обращение к акиму области из-за свалки записал житель...

Отправлено: - 17:16

Сегодня ситуацию прокомментировал аким сельского округа на странице novonezhin_akimdigi в Инстаграм:

- Полигон ТБО, находящийся в селе Новонежинка, обслуживает ТОО "Аулиеколь-Сервис". Ежегодно с привлечением технических средств ТОО и крестьянских хозяйств сельского округа проводим благоустройство полигона. В этом году также начали субботники по санитарной очистке и приведению в надлежащий вид, проводятся работы по рекультивации и обваловке полигона. ТОО "Аулиеколь-Сервис" выделил трактор погрузчик, также предоставили технику: ТОО "Кайсар-Агро", "Агроком-Лэнд", к/х "Чурсинов В.В." ,"Аман".