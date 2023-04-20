Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска. Читать новость
saba: это оружие в информационной войне, а вы про правду.
Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати. Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй. ... Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране. А потому глупо называть российские новости пропагандой, а европейские пропагандой не считать. А поскольку правда всегда побеждает, мир скоро узнает, кто здесь врёт, а кто правду говорит. ... А про Соловьёва я ничего сказать не могу. Ибо не смотрю его уже несколько лет. Не нравится мне его хамская манера вести программу.
Skeptic: Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.
Странно, чему же научил децкий мультик нас, советских людей? Вот Америка стоит. А мы, советские люди, смотрящие Ну погоди, развалили, продали свою страну.. А Америка до сих пор стоит.. Может не стоит сравнивать, ну уже вымучивать, что там в Америке все плохо, а с нашей зп в 200 ойро все замечательно? Считаю это пропагандой глупцов..
Маяк. Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк. Говорило что Америка и Ойропа развалится. Да врал ваш Маяк! Развалилось СССР! А Америка и Ойропа до сих пор как то живут и туда выезжают бывшие советские люди пачками, до сих пор. Назад почему то никто..
111: -Ах какое радио Маяк было прекрасное! - Ах какие кинофильмы советские были прекрасные! - А какое образование было отличное и мы все умны!
Цитата:
111: Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк. Говорило что Америка и Ойропа развалится. Да врал ваш Маяк! Развалилось СССР!
Чешут и чешут ура патриоты, ранее отмечал, более двух лет тому назад, процитирую отрывок:
Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...
abaika95: просто надо протолкнуть на кабельном украинские и европейские каналы и пусть люди выбирают
А у меня есть и украинских 2 и Евроньюс и СNN и и вообще много всего от Дойче Велле до Беларусь 24, на русском правда только Евроньюс, на украинских каналах увы пропаганду не передают, только сериалы, можно ещё RTVI посмотреть бывшее НТВ за рубежом, более или менее объективное. Билайн интернет дома. это не реклама.
А что со стороны выглядит как трёп? Общаюсь с молодым поколением не знают кто такой Ленин и где находится Москва, не все конечно ,но многие. Хотя в армии ещё в 1985 году у нас был рядовой Усатый, из Краснодарского края на политзанятиях Москву в Африке искал.Но потом сержантом стал. Больше правда по карте его не гоняли.
Skeptic: Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати. Начиная с детских сказок и мультфильмов.
а кто спорит?
вы в кино идете на фильмы и мультики думаете для развлечения? нет это галимая пропаганда определённых ценностей и нарративов той или иной страны или ТНК фильм топ ган про что? правильно про американских летчиков которые героически сражаются с русскими фильмы марвел про что? правильно про американских супер героев из которых напомню железный человек это бизнесмен и владелец компании по производству оружия работающий со вместо с пентагоном, капитан Америка-боец вооруженных сил США генно- модифицированный для спец задач, халк-опять же американский военный ученый выработавший генную мутацию изначально разрабатываемую для воружённых сил и все они сотрудничают с правительством сша идете на фильм трансформеры что видите? опять же кучу дорогих американских машин которые бок о бок с американскими морпехами сражаются против захватчиков а про современные мультики пиксар и дисней я вообще молчу)) да всё это пропаганда и советские фильмы это галимая пропаганда которую пытались прикрыть жизненностью ситуации все что оплачивает любое государство это ПРОПАГАНДА
Цитата:
Skeptic: Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.
ну начнем с того что ну погоди слямзили как раз с тома и джерри и посыла в таких детских мультах очень уж поверхностный мышь издевается над котом а заяц над волком доброты и нравоучения там нет но если сравнивать два мульта то том и джерри 50ых годов ярччайше показывает уровень жизни американской семьи-полные холодильники еды, дома, телевизоры и машины и что показывает ну погоди 70ых? я лично помню как волк типичный люмпен есть сухую воблу запивая явно пивом пока зайчик в полупустой квартире поливает цветочек))) Цитата:
Skeptic: Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране.
так что вы тогда тут возмущаетесь? если россия не хочет чтобы для ее жителей крутили западную пропаганду с чего Казахстан обязан крутить своим жителям российскую пропаганду? палка о двух концах
Мишаня: Все правильно акимат сделал. Казахстанцам - казахстаново, россиянцам - россияново. Не слышал, чтобы у нас транслировали какой нибудь хабар или ел арну. А рауан тем паче.
Ранее отмечал, что Мишанья самый адекватный и доброжелательный форумчанин из числа великих россиян, Вместе с тем, отдельные из них, "грамотеи", иногда нас пугают и.т.д.
Ниже по ссылке в видео Дениса Казанского, на радио "Комсомольская правда", ведущий и гость размышляют о соседних странах. Следует учесть, что мы ко всем соседям, зарубежным странам относимся с уважением, у нас нет недоброжелательных стран. Партнёрами являются Россия, Китай США, страны входящие ЕС и.т.д. Недавно заместитель премьер-министра РК посетил с визитом Афганистан, там-же талибы пришли к власти и с ними торгово-экономические отношения налаживаем.
Так в отношении Украины, якобы цель России уничтожение культуры и украинского языка, по сути уничтожение украинского народа как такового, потому что без государственности и без языка и без культуры не будет и народа.
Также с их слов, якобы в Армении живёт плохой народ, который выбрал президентом Н.Пашиняна. Вот это поворот, разве народ Армении не может выбрать своего президента? Зачем на весь народ вешать ярлыки? Это их внутренние дела! При этом, в открытых источниках отмечено, что русских в Армении около 11,9 тысяч человек или 0,39 % от всего населения республики. В 63 школах Армении ведется углубленное обучение русского языка, в 45 школах есть классы с преподаванием на русском языке.
Если коротко, на счёт северных областей Казахстана, оказывается им нужен русский народ, потому, что в РФ народ вымирает. Также ведущий отмечает, что Беларусь мы финансируем, поэтому она лояльна к нам, а вот Казахстан с Арменией спонсировать не сможем, в том числе в связи с СВО и.т.д.
Суть в том, что у радио "Комсомольская правда" своя многомиллионная аудитория, можно конечно сказать - это не официальная политика государства, а частное мнение, вместе с тем, народ-же слушает. Среди них есть не особо грамотные люди, Ваньки, Мыркымбаи, Миколы, Джамшуты, которые всему, что говорят верят и.т.д.
Вчера смотрел интервью с Дутбаевым Нартай ага, ниже по ссылке, много чего интересного рассказал. Народ правда в комментариях под видео лютует, как говорится - сколько людей, столько и мнений. Нартай ага, в том числе затронул вопросы касающийся России, Украины, отношении с соседями, проявления сепаратизма в стране, что специальным ведомствам следует заниматься своими прямыми обязанностями, также следует проводит профилактические меры и осуществлять разъяснение населению по возникающим острым вопросам и.т.д. Практически, на 100%, с его мнениями согласен.
Kairat stayer: Суть в том, что у радио "Комсомольская правда" своя многомиллионная аудитория, можно конечно сказать - это не официальная политика государства, а частное мнение, вместе с тем, народ-же слушает. Среди них есть не особо грамотные люди, Ваньки, Мыркымбаи, Миколы, Джамшуты, которые всему, что говорят верят и.т.д.
Действительно не официальная политика государства, в отношении азиатов В.Путин в 2021 году говорил, что могут размыть национальное ядро, отмечали ранее. Как обычно процитирую, самого себя:
Так, в последнем выступлении В.В.Путин на вопрос ведущей: Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? ( в конце выступления 3 час. 37 минут).
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
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