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Skeptic:

Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати. Начиная с детских сказок и мультфильмов.

Skeptic:

Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.

Skeptic:

Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране.

Цитата:а кто спорит?вы в кино идете на фильмы и мультики думаете для развлечения?нет это галимая пропаганда определённых ценностей и нарративов той или иной страны или ТНКфильм топ ган про что? правильно про американских летчиков которые героически сражаются с русскимифильмы марвел про что? правильно про американских супер героев из которых напомню железный человек это бизнесмен и владелец компании по производству оружия работающий со вместо с пентагоном, капитан Америка-боец вооруженных сил США генно- модифицированный для спец задач, халк-опять же американский военный ученый выработавший генную мутацию изначально разрабатываемую для воружённых сил и все они сотрудничают с правительством сшаидете на фильм трансформеры что видите? опять же кучу дорогих американских машин которые бок о бок с американскими морпехами сражаются против захватчикова про современные мультики пиксар и дисней я вообще молчу))да всё это пропагандаи советские фильмы это галимая пропаганда которую пытались прикрыть жизненностью ситуациивсе что оплачивает любое государство это ПРОПАГАНДАЦитата:ну начнем с того что ну погоди слямзили как раз с тома и джеррии посыла в таких детских мультах очень уж поверхностныймышь издевается над котом а заяц над волкомдоброты и нравоучения там нетно если сравнивать два мульта то том и джерри 50ых годов ярччайше показывает уровень жизни американской семьи-полные холодильники еды, дома, телевизоры и машины и что показывает ну погоди 70ых? я лично помню как волк типичный люмпен есть сухую воблу запивая явно пивом пока зайчик в полупустой квартире поливает цветочек)))Цитата:так что вы тогда тут возмущаетесь?если россия не хочет чтобы для ее жителей крутили западную пропаганду с чего Казахстан обязан крутить своим жителям российскую пропаганду?палка о двух концах