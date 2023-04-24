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≡ Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46650
Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 15:52
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С 1 июля 2023 года казахстанцы смогут официально перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Сейчас по трудовому законодательству в РК предусмотрены 5- и 6-дневные рабочие недели.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1011
Re: Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 15:52
#1
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может, вообще нафиг работать, чо мелочиться-то
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9366
Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 16:13
#2
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Уже лет 10 работаем в четырех дневную рабочую неделю 2 через 2
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12226
Re: Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 16:39
#3
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Цитата:
Какой день недели станет третьим выходным, работодатель и работник будут договариваться сами. Это регулируют изменения в

Они и без вас договариваются сами. Уже 30 лет с 1991 года.
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