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Перевозчики могут остаться без новых автобусов, или Как костанайские чиновники неэффективно распоряжаются 2 млрд тенге
Перевозчики могут остаться без новых автобусов, или Как костанайские чиновники неэффективно распоряжаются 2 млрд тенге
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