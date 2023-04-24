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≡ Перевозчики могут остаться без новых автобусов, или Как костанайские чиновники неэффективно распоряжаются 2 млрд тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46647
Перевозчики могут остаться без новых автобусов, или Как костанайские чиновники неэффективно распоряжаются 2 млрд тенге
Отправлено: 24.04.23 - 14:09
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Речь идет о приобретенных в декабре 2021 года 50-ти автобусах по проекту обновления парка перевозчиков Костаная. Есть большая вероятность, что уже через три месяца их не смогут выпустить на линии.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
525
Re: Перевозчики могут остаться без новых автобусов, или Как...
Отправлено: 24.04.23 - 14:09
#1
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И вернутся нормальные автобусы? Было бы здорово
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