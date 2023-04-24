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≡ По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46647
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
Отправлено: 24.04.23 - 13:36
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В областном центре проживают 13 ветеранов, самому младшему - 97 лет. На совещании в горакимате заверили, что единовременная помощь поступит на их счета до 7 мая.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13684
Re: По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой...
Отправлено: 24.04.23 - 13:36
#1
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давайте будем откровенны
государство год за годом спонсирует квартирами и миллионами не ветеранов а их все возможных родственников живущих не редко даже не в стране
на месте государства лучше бы оплатили круиз, санаторий, мед обследование в хороших клиниках-старикам
а так это выстрел в пустоту
всевозможные внуки и правнуки растащат эти миллионы а старики как жили в старых домах так и живут
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