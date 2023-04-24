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По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
По 1,5 млн тенге ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае
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