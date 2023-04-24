Отправлено: - 13:32

пригласил всех жителей города принять активное участие, в том числе в уборке придомовых территорий.

Цитата:абсолютная лень и ожидание других у подавляющего большинства жителей. У меня субботник по вечерам во дворе наверное через день, еще три-четыре семьи неравнодушных вышли убрать палисадники. Остальным пофиг... на мусор на детской площадке, где гуляют их дети, на засра...ую песочницу, на захарканные клумбы, на облезлые лавочки и качели. ВСЕМ ПО-ФИГ!!!