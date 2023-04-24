Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Общегородской субботник пройдет в Костанае 28 апреля
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46647
Общегородской субботник пройдет в Костанае 28 апреля
Отправлено: 24.04.23 - 13:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это будет четвертое с начала весны мероприятие по санитарной очистке областного центра. На аппаратном совещании в акимате сегодня, 24 апреля, отметили, что коммунальные службы вывезли около 7 000 куб. м отходов.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2962
Re: Общегородской субботник пройдет в Костанае 28 апреля
Отправлено: 24.04.23 - 13:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он субботник, то почему в пятницу?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9114
Re: Общегородской субботник пройдет в Костанае 28 апреля
Отправлено: 24.04.23 - 13:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пригласил всех жителей города принять активное участие, в том числе в уборке придомовых территорий.

абсолютная лень и ожидание других у подавляющего большинства жителей. У меня субботник по вечерам во дворе наверное через день, еще три-четыре семьи неравнодушных вышли убрать палисадники. Остальным пофиг... на мусор на детской площадке, где гуляют их дети, на засра...ую песочницу, на захарканные клумбы, на облезлые лавочки и качели. ВСЕМ ПО-ФИГ!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS