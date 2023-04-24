Отправлено: - 13:20

Карабутака до Аральска - несколько лет назад тут вообще не было ничего, негде было даже поесть! Сейчас стало намного лучше: новые заправки, кафе, мобильная связь.

Я вот ожидал, что трасса Ушарал-Усть-Каменогорск будет плохой, но было еще хуже,

Цитата:Там не одна сотня км без мобильной связи. Связи практически нету.Цитата:До конца не договаривает. Там осталась около 150 км дороги сделать. А в основном там уже новая и хорошая дорога. Кстати если там свернуть в сторону Китая на Зайсан то там 400 км дорог нету, А ещё хотят что б грузы с Китая таскалиП.С в последние 5 лет в стране очень много появилось современных практически на уровне европейский дорог. Например меня очень удивила дорога Мерке -Чу- Бурабултал(озеро Балхаш) теперь что бы с юга ехать на север то необязательно кругаля писать на Алматы. Отличная современная дорога через Чу. Пользуйтесь на здоровье.