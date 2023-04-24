«У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о том, как развить туризм в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 09:35
1 апреля Антон Петрушкин посетил и Костанай, который стал девятым городом в его маршруте (на тот момент он проехал около 4 200 км, всего же посетил более 20 городов областного значения). Впечатлениями от путешествия поделился с «НГ». Читать новость
Только хотел узнать как дорога на Аркалык и дочитал до того места где говорится об этом.Вот Аркалыку, кстати, очень нужна дорога Очень любопытно, мне казалось на таких просторах как расположилась наша страна, дорога должна быть одна из первых приоритетов, чем все эти годы занимаются акимы, дороги как были убитыми так и до сих пор остаются
Сколько езжу в Челябинск, всегда удивляюсь... вроде климат одинаковый, технологии и стандарты тоже должны совпадать, но ровно от российской границы и асфальт на асфальт похож, и обочины ухоженные, разметка, знаки на всем протяжении... маршрутки гоняют со скоростью 140-150... У нас же... вроде и ремонтируют что-то, деньги вбухивают, но даже на свежих участках колеи, неровности, щебень летит, латка на латка, асфальт серо-буро-малиновый, разметку еле видно там где была. Так что две классические беды актуальней для Казахстана.
Карабутака до Аральска - несколько лет назад тут вообще не было ничего, негде было даже поесть! Сейчас стало намного лучше: новые заправки, кафе, мобильная связь.
Там не одна сотня км без мобильной связи. Связи практически нету. Цитата:
Я вот ожидал, что трасса Ушарал-Усть-Каменогорск будет плохой, но было еще хуже,
До конца не договаривает. Там осталась около 150 км дороги сделать. А в основном там уже новая и хорошая дорога. Кстати если там свернуть в сторону Китая на Зайсан то там 400 км дорог нету, А ещё хотят что б грузы с Китая таскали П.С в последние 5 лет в стране очень много появилось современных практически на уровне европейский дорог. Например меня очень удивила дорога Мерке -Чу- Бурабултал(озеро Балхаш) теперь что бы с юга ехать на север то необязательно кругаля писать на Алматы. Отличная современная дорога через Чу. Пользуйтесь на здоровье.
Очень много крутых дорог появилось с освещеными стоянками, ещё с небольшими не до делками , но там мелочи уже . Практически все регионы страны обновляются кроме Костаная Тут голимый брак делают. Наверно кто то скоро за это по шапке получит. Разница прям очень заметная.
yudjin: Сколько езжу в Челябинск, всегда удивляюсь... вроде климат одинаковый, технологии и стандарты тоже должны совпадать, но ровно от российской границы и асфальт на асфальт похо
сколько езжу в челябниск всегда удивляюсь как перейдёшь границу и проедешь пару км резко начинается сплошной лес не с кончаемый до города и климат сразу другой и обстоятельства ремонта трасс а значит и технологии и стандарты другие
Цитата:
У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о том, как развить туризм в Казахстане
какой туризм в алжире? или туризм в пампасах аргентины? никакого степь да пустыня люди хотят отдыхать и путешестовать по истерическим и экзотическим местам да или хотябы где море теплое бали,греция,турция, италия если нет памятников и моря с пальмами то хотя бы где пожрать можно вкусно и экзотично китай,мексика,южная корея у нас нет ни памятинков ни моря ни экзотической жратвы для фудтуризма и все города у нас на одно лицо просто советские клоны главный наш рынок туристов это россия с 140 млн населения белорусы или французы с японцами к нам не поедут а что выберет обычный россиянин накопив денег на отдых? египет, турцию или астану? ответ очевиден да россияне актинвее в узбекистан ездят на неделю объедаться пловом,шашлыками и лагманом по копеечной цене среди средневековых минаретов и храмов а у нас что? пытались создать конкуренцию самарканду вбухав бабки в туркестан сделав из него какой то диснейленд и что в итоге? 2 года как тишина видать забросили
Есть экзотическая жратва. Блюда из конины. А колбаса казы легко может конкурировать с хамоном. Дайте попробывать европейцу казы он навсегда забудет свой хамон. Деликатес на высшем уровне. Осталось только это как то правильно преподнести миру.
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