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≡ Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46644
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 11:45
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- Вы наведете порядок на костанайском кладбище после принятия этих правил? - спросил секретарь облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Честно, сегодня многие люди недовольны тем, что не уделяется должного внимания уходу за могилами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24982
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 23.04.23 - 23:40
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Марик ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить по твоей программе подзахоранения,по хритианским обрядам или исламу можно такое вытворять????????

Я же сказал выше, это только по христиански..
Сам не знаю, как и почему, но родича моей сестры именно так и хоронили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24982
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 23.04.23 - 23:42
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Марик ничего не знает, ему

Так как, насчет казахов, ничего не знаю?
Ты читал о себе?
И что ты думаешь?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4160
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 24.04.23 - 09:02
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..да навещать ерунда Марик ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить по твоей программе подзахоранения,по хритианским обрядам или исламу можно такое вытворять????????


Цитата:
сайлау курманов:
Марик ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить Марик ничего не знает, ему лишь бы брякнуть что-нибудь, ему вроде копейка сыплется,


Марик, ранее говорил, никакие копейки и сребреники извне не получает, сам по себе и пишет то, что видит - из своего жизненного опыта, как Акын воспевает. Тем более, как некоторые почётные товарищи не участвует во всяких ток-шоу, семинарах, конференциях, круглых столах и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2023 - 09:04]
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
130
Re: Правила погребения и ухода за могилами утвердили в...
Отправлено: 24.04.23 - 11:01
#18
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Я вообще за кремацию. И место не занимает , и ухаживать потом мороки не составит . Колумбарий всяко места меньше займет и ухода
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15679
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 24.04.23 - 11:25
#19
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Цитата:
таноми52:
где по номеру можно легко найти нужную могилу...Сейчас же даже чёрт не найдёт, если ты сам не участвовал в захоронении и визуально не запомнил его место.

Чтобы находить без проблем - достаточно сделать координаты - например, пронумеровать улицы или кварталы и тогда человек будет точно знать где искать нужную могилу. А так получается что хоронят на краю, а через несколько месяцев край уходит уже далеко и ориентиров нет.
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