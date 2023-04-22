Отправлено: - 09:02

родом из Шанхая2022:

..да навещать ерунда Марик ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить по твоей программе подзахоранения,по хритианским обрядам или исламу можно такое вытворять????????

сайлау курманов:

Марик ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить Марик ничего не знает, ему лишь бы брякнуть что-нибудь, ему вроде копейка сыплется,

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2023 - 09:04]

Цитата:Цитата:Марик, ранее говорил, никакие копейки и сребреники извне не получает, сам по себе и пишет то, что видит - из своего жизненного опыта, как Акын воспевает. Тем более, как некоторые почётные товарищи не участвует во всяких ток-шоу, семинарах, конференциях, круглых столах и.т.д.