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≡ «У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о том, как развить туризм в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46644
«У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о том, как развить туризм в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 09:35
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1 апреля Антон Петрушкин посетил и Костанай, который стал девятым городом в его маршруте (на тот момент он проехал около 4 200 км, всего же посетил более 20 городов областного значения). Впечатлениями от путешествия поделился с «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6040
Re: «У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о...
Отправлено: 24.04.23 - 09:35
#1
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Только хотел узнать как дорога на Аркалык и дочитал до того места где говорится об этом.Вот Аркалыку, кстати, очень нужна дорога
Очень любопытно, мне казалось на таких просторах как расположилась наша страна, дорога должна быть одна из первых приоритетов, чем все эти годы занимаются акимы, дороги как были убитыми так и до сих пор остаются
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2961
«У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о том, как развить туризм в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 10:04
#2
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Если нормально делать дороги, так весь для себя ничего не останется. Потому долго у нас ещё хороших дорог не будет
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9112
«У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о том, как развить туризм в Казахстане
Отправлено: 24.04.23 - 10:49
#3
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Сколько езжу в Челябинск, всегда удивляюсь... вроде климат одинаковый, технологии и стандарты тоже должны совпадать, но ровно от российской границы и асфальт на асфальт похож, и обочины ухоженные, разметка, знаки на всем протяжении... маршрутки гоняют со скоростью 140-150... У нас же... вроде и ремонтируют что-то, деньги вбухивают, но даже на свежих участках колеи, неровности, щебень летит, латка на латка, асфальт серо-буро-малиновый, разметку еле видно там где была.
Так что две классические беды актуальней для Казахстана.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
629
Re: «У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о...
Отправлено: 24.04.23 - 10:53
#4
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Цитата:
yudjin:
всегда удивляюсь...

зимой отчетливее виден контраст когда магическим образом гололед исчезает после кайрака
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