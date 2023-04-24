Re: «У нас огромный потенциал» - Алматинский путешественник о...

Отправлено: - 09:35

Только хотел узнать как дорога на Аркалык и дочитал до того места где говорится об этом.Вот Аркалыку, кстати, очень нужна дорога

Очень любопытно, мне казалось на таких просторах как расположилась наша страна, дорога должна быть одна из первых приоритетов, чем все эти годы занимаются акимы, дороги как были убитыми так и до сих пор остаются