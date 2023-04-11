111: Я уже три дня нормально сижу, без оскорблений... Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные...
Kairat stayer: Он обыкновенный тролль, представляющий силы зла и тьмы, их век обычно короткий. Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Практически все его коментарии были агрессивными.
А.Денисов: Руководителям организаций, предприятий, учебных заведений тоже не стоит оставаться в нейтральной позе. Здоровье - дело вроде бы личное, но одновременно и государственное. Решать большие задачи легче со здоровым, оптимистичным населением, живущим без лекарств.
Кайрат стайер: За Америку, ранее, ниже по ссылке отдельные грамотеи говорили, что якобы не всё так просто, мол мировой капитализм постоянно палки в колёса вставляет и не дают развиваться...
В прошлом году, когда Эль-починно в своих воспоминаниях о прошлом отмечал о бесплатном образовании, медицине и как он платил 10 копеек за общежитие, когда был студентом в период СССР, у него спросил: Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
Эль-починно тогда ответил, что нет конечно, но это отдельная и не простая тема...
111: -Ах какое радио Маяк было прекрасное!- Ах какие кинофильмы советские были прекрасные!- А какое образование было отличное и мы все умны!
Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...
Kairat stayer: Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...
сайлау курманов: ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить Марик ничего не знает, ему лишь бы брякнуть что-нибудь, ему вроде копейка сыплется...
Kairat stayer: Марик, ранее говорил, никакие копейки и сребреники извне не получает, сам по себе и пишет то, что видит - из своего жизненного опыта, как Акын воспевает. Тем более, как некоторые почётные товарищи не участвует во всяких ток-шоу, семинарах, конференциях, круглых столах и.т.д.
Kairat stayer: Ниже по ссылке ещё 2017 году Комсомольская правда отмечала, что эти эксперты получают согласно договоров финансовые средства от 500 000-1 000 000 рублей в месяц. Этих экспертов в отдельных случаях бьют, грозятся облить фекалиями, выгоняют из студии и.т.д. Однако, они очень стойкие и защищают в стане не дружественной в свою очередь стране, свои демократические ценности, принципы. Глубинному народу в большинстве своём нравятся шоу, где того-же их главного врага американца Майкла Бома почти испепеляют очень грамотные и эрудированные ведущие. Отдельные из последних официально зарабатывают от 70 000 000 до более 100 000 000 рублей в год.
Моя хозяйка квартиры Людмила Владимировна у которой я комнату снимал будучи студентом в Ленинграде, говорила: Когда она умрет,могильщикам не придется глубоко копать, ибо на месте куда её упокоят лежат дед с бабкой, отец с матерью, сверху положат ее. Детей у неё не было, наверное соседи кремировали её, прошло сорок лет, я так и ни разу не позвонил ей
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