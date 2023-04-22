Отправлено: - 23:40

родом из Шанхая2022:

Марик ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить по твоей программе подзахоранения,по хритианским обрядам или исламу можно такое вытворять????????

Цитата:Я же сказал выше, это только по христиански..Сам не знаю, как и почему, но родича моей сестры именно так и хоронили.