Re: Использовать фото без разрешения – не нарушение –...

Отправлено: - 21:20

Верховный суд трудно понять в его формулировках)

Я понял это так: если фотография человека используется для сообщения об общественно важном событии - например, суд по обвинению в коррупции, сутенерстве, торговле людьми или в организации финансовой пирамиды - то СМИ имеют право не принимать во внимание заявления участников процесса о запрете использования их изображения.

Но как это будет на практике, сказать не могу. Будем уточнять у юристов.