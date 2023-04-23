Отправлено: - 15:44

Дантист:

Бред! Никого в РФ никто на улицах не вылавливает, только что оттуда, пробыл 2 месяца в разных регионах и ни разу такого не видел

Цитата:Конечно же все врут! В России вся молодёжь призывного возраста ровным строем добровольно идут по военкоматам, прямо настолько все душевно, по-домашнему...