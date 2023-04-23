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≡ Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46643
Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
Отправлено: 23.04.23 - 08:29
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Около 17 часов 22 апреля в городе Рудный я находился на мойке самообслуживания по улице Кустанайской. Родъехал белый микроавтобус госномер 019. Из него вышли двое в камуфляжной форме и один в полицейской.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1060
Re: Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
Отправлено: 23.04.23 - 08:29
#1
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Бред! Никого в РФ никто на улицах не вылавливает, только что оттуда, пробыл 2 месяца в разных регионах и ни разу такого не видел
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6038
Re: Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
Отправлено: 23.04.23 - 14:07
#2
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Автор пишет что в Рудном ловят призывников, видимо последние не горят желанием отдавать священный долг отечеству. На фоне олигархов, чиновников и депутатов которые плевать хотели на все, лишь бы набить свои закрома,такими примерами подражания скоро Родина вообще останется без патриотов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1166
Re: Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
Отправлено: 23.04.23 - 15:44
#3
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Цитата:
Дантист:
Бред! Никого в РФ никто на улицах не вылавливает, только что оттуда, пробыл 2 месяца в разных регионах и ни разу такого не видел


Конечно же все врут! В России вся молодёжь призывного возраста ровным строем добровольно идут по военкоматам, прямо настолько все душевно, по-домашнему...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15678
Re: Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
Отправлено: 23.04.23 - 17:02
#4
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И почему бы не вылавливать, если уклоняется человек? Если возраст уже не призывной или есть официальная отсрочка - в чем проблема и чего бояться?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1329
Re: Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
Отправлено: 23.04.23 - 19:47
#5
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Это агенты «людей в чёрном». Они ищут тех, у кого веки поперёк моргают, вторые веки. :-)
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