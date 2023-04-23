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≡ В Костанае вырубили лиственные породы деревьев вдоль одной...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46643
В Костанае вырубили лиственные породы деревьев вдоль одной...
Отправлено: 23.04.23 - 18:55
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В Костанае вырубили лиственные породы деревьев вдоль одной из главных дорог города - ул. Тауелсиздик, чтобы высадить там сосны и живую изгородь из кизильника. Правильно ли это?
Результаты опроса

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3099
Re: В Костанае вырубили лиственные породы деревьев вдоль одной...
Отправлено: 23.04.23 - 18:55
#1
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Скажите, от этих опросов, публикуемых в НГ, что-нибудь изменилось? На что-то они повлияли?
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