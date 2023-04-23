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≡ Использовать фото без разрешения – не нарушение – Конституционный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46643
Использовать фото без разрешения – не нарушение – Конституционный суд
Отправлено: 23.04.23 - 17:11
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В Конституционном суде рассмотрели обращение казахстанца, который поставил под сомнение норму закона о СМИ, где говорится о необязательном получении разрешения на публикацию фотографий людей.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1063
Re: Использовать фото без разрешения – не нарушение –...
Отправлено: 23.04.23 - 17:11
#1
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Редакция, ничего не понятно.
Жду "разъяснений".
Спасибо
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