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≡ Ущерб в 685 миллионов тенге. Бизнесвумен из Костаная вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46643
Ущерб в 685 миллионов тенге. Бизнесвумен из Костаная вынесли приговор
Отправлено: 23.04.23 - 12:32
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С целью уклонения от уплаты налогов и причинения ущерба государству Д. использовала фиктивные документы для незаконного завышения якобы понесенных расходов и отнесения сумм НДС в зачет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25815
Re: Ущерб в 685 миллионов тенге. Бизнесвумен из Костаная вынесли...
Отправлено: 23.04.23 - 12:32
#1
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Интересно, сколько лимонов у Д. - осталось?... :oops:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
254
Re: Ущерб в 685 миллионов тенге. Бизнесвумен из Костаная вынесли...
Отправлено: 23.04.23 - 16:34
#2
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......надо простить и понять женщину,по сравнению с тем что выводят за рубешь финансы и покупают яхты недвижимость в ландонах в баден вюнтенбергах покупают замки и за неднадлежащий уход канфисковывают много можно привести примеров.....
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