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≡ Непричесанная история от Евгения Шибаршина. В ней - спор с Назарбаевым, судьба костанайского аэропорта, беседы о душе в эпоху перемен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46642
Непричесанная история от Евгения Шибаршина. В ней - спор с Назарбаевым, судьба костанайского аэропорта, беседы о душе в эпоху перемен
Отправлено: 23.04.23 - 12:57
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Эта книга, пожалуй, опровергает мнение о сиюминутности журналистского труда. Торопыги, однодневки - чего только о нас не говорят. Пресса же просто протоколирует жизнь. И тому, кто через -надцать лет захочет составить свое мнение о временах и нравах, надо читать не только учебники, но и подшивки газет. А если повезет, то и такие книги, как пятитомник Шибаршина
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13682
Re: Непричесанная история от Евгения Шибаршина. В ней - спор с...
Отправлено: 23.04.23 - 12:57
#1
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Цитата:
Пока тираж очень маленький, если будет читательский интерес обозначен, допечатаю


НГ вполне может продвигать книгу через свои киоски
приобрету с удовольствием для личной библиотеки
Цитата:
Тогда не было профессии политолог, но по сегодняшним стандартам я профессиональный политолог,

раньше учились на отделении международных отношений где изучалась вся политика, история и экономика профильной страны это и есть сейчас политология
токаев у нас мгимо закончил он по современным меркам вполне себе политолог больше чем дипломат а как утверждают сведущие люди все советские политологи это агенты 1 управления кгб ссср
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4884
Re: Непричесанная история от Евгения Шибаршина. В ней - спор с...
Отправлено: 23.04.23 - 13:40
#2
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Цитата:
abaika95:
НГ вполне может продвигать книгу через свои киоски приобрету с удовольствием для личной библиотеки

тоже, думаю, что стоило попробовать реализовать данную идею.
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