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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 11:20
#5131
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Цитата:
таноми52:
Это информационная война, saba!

Всё возможно, но Россия в этой информационной войне выглядит уж очень неприглядно. И да радио Свобода это рупор правительства США, но те молодые люди , которые говорят:" Извините , не буду отвечать, а то со мной может что то случиться", они же не с Марса прилетели?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 11:22
#5132
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И разговаривал с россиянами, челябинцами. Обычный ответ процентов 80 так отвечают. " Ну не всё так однозначно"
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 11:28
#5133
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Кроме того, я же сторонний человек в этой информационной войне, часть этой пропаганды направлена в том числе и на меня. Так вот в случае со мной Россия информационную войну напрочь проиграла. хотя я смотрю, сейчас правда уже реже, они повторятся стали , и "Время покажет" и Место встречи, Соловьева правда не смотрю, уж больно маразм там процветает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13682
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 13:04
#5134
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Цитата:
saba:
как же тогда Белинский, Герцен, Толстой, Пушкин и наконец Лермонтов со своим знаменитым" Прощай немытая Россия"?Они не патриоты России?

по современным пошлым меркам пушкин стал бы иноагентом
лермонтов уехал на зону откуда через чвк вагнер на фронт
герцен типичный фбкшник из лондона
а толстой сходив на войну вернулся бы ярым оппиком как стрелков
Цитата:
Но вся деятельность Мурзы, прикрывающегося высокими словами об интересах гражданского общества и демократии, на самом деле банальная месть. И уж ни в коем случае не забота о России.

месть за что? за то что президентом не стал?
с логическими выводами у вас-беда
а судя по тому что этот аргумент сейчас вкидывают все кремлевские тролли то это даже не ваша логика а дяди из лахта центра который вкинул ее а полезные идиоты распространяют дальше)))
Цитата:
таноми52:
Да ещё и "подсказал" санкции, которые поэтапно перенесли потом с чиновников на различные сферы

а без кара мурзы сша не додумалось бы о санкциях?)))
ой какой бред)))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 13:09
#5135
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Цитата:
saba:
Кроме того, я же сторонний человек в этой информационной войне, часть этой пропаганды направлена в том числе и на меня. Так вот в случае со мной Россия информационную войну напрочь проиграла. хотя я смотрю, сейчас правда уже реже, они повторятся стали , и "Время покажет" и Место встречи, Соловьева правда не смотрю, уж больно маразм там процветает.


Ток-шоу - которые постоянно транслируют по государственным каналам России, направлены на свою внутреннюю аудиторию, ориентированы к глубинному народу, ну и у нас смотрят граждане, общее информационное поле. А.Денисов в своей заметке, отмечает якобы приглашают экспертов из не дружественных стран США, Польши, ФРГ, Чехии и обсуждают актуальные вопросы. Типа, в любом случае они расширяют наши представления об обсуждаемой проблеме.

Ниже по ссылке ещё 2017 году Комсомольская правда отмечала, что эти эксперты получают согласно договоров финансовые средства от 500 000-1 000 000 рублей в месяц. Этих экспертов в отдельных случаях бьют, грозятся облить фекалиями, выгоняют из студии и.т.д. Однако, они очень стойкие и защищают в стане не дружественной в свою очередь стране, свои демократические ценности принципы. Глубинному народу в большинстве своём нравятся шоу, где того-же их главного врага американца Майкла Бом почти испепеляют очень грамотные и эрудированные ведущие. Отдельные из последних официально зарабатывают от 70 000 000 до более 100 000 000 рублей в год.

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13682
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 13:15
#5136
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Цитата:
saba:
Ну не всё так однозначно"

конечно не все так однозначно
рассматривать россйско-украинскую войну как причуду пенсионера путина уверявшего в нацизм всех украинцев это глупость
проблемы там намного глубже
но эти глубинные смыслы не отменяют того факта что россия начала агрессивную захватническую войну где убивает детей стариков и женщин
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.04.23 - 13:20
#5137
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Цитата:
Kairat stayer:
Глубинному народу в большинстве своём нравятся шоу, где того-же их главного врага американца Майкла Бом почти испепеляют очень грамотные и эрудированные ведущие. Отдельные из последних официально зарабатывают от 70 000 000 до более 100 000 000 рублей в год.


В 2020 году отмечали, что по данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 миллионов. В общей сложности их доход оценен в 156 миллионов рублей. При этом ведущий Первого канала Артем Шейнин получал в год почти 100 миллионов рублей (как 587 пенсионеров вместе взятых). Большинству зрителей он известен по шоу «Время покажет».

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